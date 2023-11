Flavio Briatore rapinato nel centro di Milano, la denuncia sui social: “È una città pericolosa” | VIDEO

Flavio Briatore rapinato nel centro di Milano: “È una città pericolosa”

Flavio Briatore ha raccontato sui social di essere stato rapinato nel pieno centro di Milano: l’imprenditore, in un video postato sul suo profilo Instagram, si è anche rivolto al sindaco della città meneghina, Beppe Sala, sottolineando la pericolosità del capoluogo lombardo.

“Milano città pericolosa. Sentite cosa mi è successo” ha scritto Briatore nella didascalia del video, nel quale poi racconta ciò che gli è accaduto.

“Erano le 11 del mattino, mi trovavo in via Cordusio per una caffè e il mio autista mi stava aspettando fuori” ha raccontato l’imprenditore secondo cui, una volta che il suo autista è sceso dall’auto per rispondere a una telefonata di lavoro, “un monopattino con a bordo un extracomunitario ha aperto la portiera della macchina e rubato il mio zainetto fuggendo”.

Briatore, quindi, ha aggiunto: “Secondo voi non è una roba da matti che in via Cordusio, alle 11 del mattino, c’è gente che ti viene a rubare in macchina fregandosene che ci fosse l’autista?”.

L’imprenditore, poi, si rivolge al sindaco di Milano Beppe Sala chiedendogli di fare qualcosa: “Dice sempre che va tutto bene, ma non c’è nulla sotto controllo. Milano è una città pericolosa”.

Nei giorni scorsi era stata Elenoire Casalegno, sempre sui social, a denunciare la pericolosità della città dopo essere stata aggredita in pieno centro.