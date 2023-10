Lo sfogo di Elenoire Casalegno: “Assalita in pieno centro a Milano, non si può più andare in giro” | VIDEO

Lo sfogo di Elenoire Casalegno: “Assalita in pieno centro a Milano”

Paura per Elenoire Casalegno, che ha raccontato sui social di essere stata inseguita e assalita da uno squilibrato nel pieno centro di Milano.

La vicenda si è svolta nella mattinata di domenica 22 ottobre ed è stata denunciata attraverso la stessa conduttrice sui social, che ha postato un video tra le stories del suo profilo Instagram in cui ha taggato anche il sindaco della città meneghina, Beppe Sala.

“Questa mattina alle 11, in corso di Porta Nuova, nel cuore di Milano, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato” ha raccontato Elenoire Casalegno.

“Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato ad urlargli contro. Io mi sono infilata in un negozio e poi mi sono fatta venire a prendere”.

La conduttrice, poi, si sfoga: “Capisco che le necessità di una città siano molteplici ma la priorità è la sicurezza dei cittadini e questa città è diventata invivibile: c’è da aver paura. Si parla di periferie, ma quali periferie? A Milano si ha paura di andare in centro, di passeggiare in pieno giorno. Non è possibile andare avanti così: la priorità è la sicurezza”.