Fa rafting con i compagni di scuola sul fiume Lao, il gommone si ribalta ma lei non riemerge: 18enne dispersa

Sono in corso le ricerche sul fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo in Calabria, di una ragazza dispersa durante una sessione di rafting con gli amici: la giovane, che si chiama Denise e ha 18 anni, si trovava lì per una gita con una scolaresca di Polistena, in provincia di Reggio Calabria.

Circa 40 ragazzi in totale, tra i 16 e i 18 anni. Alcuni di loro si erano addentrati su due gommoni per navigare sul fiume: una delle due imbarcazioni si è ribaltata e in quattro sono finiti in acqua, ma soltanto in tre sono stati salvati. All’appello invece manca la studentessa. I vigili del fuoco e il personale del Nucleo speleo alpino fluviale stanno concentrando le loro ricerche nel tratto sottostante il noto viadotto Italia dell’autostrada del Mediterraneo.

Gli altri ragazzi sono stati messi tutti in sicurezza in una zona impervia e saranno evacuati tramite un sentiero. Sul posto anche i carabinieri e l’elisoccorso del 118 pronto ad intervenire in caso di necessità.