Firenze: la collega ha un malore, cuoco ivoriano le salva la vita. “Ma da un anno nessuno mi affitta casa”

Si trova in Italia da 6 anni e lavora stabilmente nella cucina di uno storico locale fiorentino, ma da un anno non riesce a trovare casa. È la storia di Zie Coulibaly, cuoco ivoriano di 25 anni che qualche giorno fa ha salvato la vita di una collega, colta da un malore nella cucina del Cibreo Caffè.

Crollata improvvisamente a terra, la ragazza rischiava di soffocare dopo che la lingua si era rovesciata. Provvidenziale l’intervento di Coulibaly: da cinque anni volontario della Croce d’oro di Prato, il ragazzo è riuscito a rianimare la collega con una manovra esperta, prima ancora che arrivassero i soccorsi. “Ho fatto quello che so fare, per fortuna lei piano piano ha ripreso conoscenza”, ha detto il 25enne, secondo quanto riporta La Nazione. Di fronte ai cronisti, il ragazzo ha poi denunciato la difficile situazione in cui si trova da un anno. “non riesco proprio a trovare una casa in affitto nonostante ogni volta faccia vedere che ho un lavoro e uno stipendio fisso”, ha detto, affermando che negli ultimi mesi nessuno ha voluto affittargli casa nonostante le rassicurazione dei titolari del locale, che gli hanno fatto da garante dimostrando che percepisce uno stipendio regolare. ”Mi dicono che preferiscono di no, a volte già a telefono quando sentono la mia voce”.