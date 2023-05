Rissa in un locale quando arriva il conto, scappano tutti e nessuno paga: “Era tutto finto”

Al momento di pagare il conto hanno inscenato una maxi rissa e sono andati via senza saldare quanto consumato: il titolare di un locale sul lungomare Sud di Civitanova, Mauro Alberti, ha denunciato l’accaduto sui social: “Un fatto clamoroso, mai visto. Una comitiva di oltre 15 persone, arrivate dall’Umbria per festeggiare un addio al celibato, è arrivata nel mio locale e ha cenato”. “In realtà la comitiva – ammette Alberti – è stata tenuta sott’occhio per tutta la serata perché ha dato fastidio agli altri ospiti durante la serata”. Secondo il titolare il gruppo avrebbe voluto trascorrere nel locale anche il dopo cena.

“Probabilmente avrebbero voluto fare la messa in scena a fine serata, ma noi, come facciamo sempre, alle 23.30 circa abbiamo portato il conto ed evidentemente per loro si sono scombinati i piani”. A quel punto in pochi secondi “hanno iniziato a discutere, poi sono andati fuori alzando i toni fino a che un uomo della sicurezza non ha ricevuto una botta in testa. In realtà pensiamo che l’autore del video facesse parte della comitiva, altrimenti non si spiega come mai abbia iniziato a riprendere prima della finta rissa”.

Quando sono arrivati i carabinieri il gruppo aveva già fatto perdere le proprie tracce. “Usciti dal mio locale sono andati in un altro, poi, quando hanno finito la serata, due di loro sono passati di nuovo davanti al mio locale. Noi li abbiamo riconosciuti e fermati. È stato proprio uno di loro ad ammettere che la rissa era stata tutta una messa in scena per non pagare il conto. E poi è finita che lui ha pagato per tutti, circa 800 euro”.