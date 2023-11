Via libera della Germania all’estradizione di Filippo Turetta: sarà portato in Italia dai carabinieri

Via libera della Germania all’estradizione di Filippo Turetta

È arrivato il via libera dalla Germania per l’estradizione di Filippo Turetta, il 22enne accusato di aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Turetta verrà portato in Italia dai carabinieri non appena sbrigate le ultime procedure.

A dare l’ok all’estradizione in Italia di Turetta è stato il presidente del Tribunale tedesco di Naumburg. Il giudice, sulla base della documentazione inviata dalla Procura di Venezia e anche in considerazione del fatto che Turetta non si è opposto all’estradizione, ha dichiarato che “non ci sono ostacoli” per la consegna dell’indagato.

“Il mandato d’arresto europeo accusa la persona ricercata di aver intenzionalmente abusato fisicamente di un’altra persona in Italia – si legge in un comunicato – al punto tale che questo trattamento ha portato alla sua morte -. Le autorità italiane, trasmettendo il mandato d’arresto europeo, hanno chiesto l’estradizione della persona perseguita ai fini dell’azione penale. Se la persona perseguita ha acconsentito all’estradizione semplificata, e non sono più evidenti ostacoli all’estradizione, per eseguire l’estradizione non è necessaria un’ulteriore decisione del tribunale”.

Il “Mae” emesso ieri, quindi, “costituisce la base giuridica per la continuazione della detenzione del perseguitato fino alla sua consegna alla custodia delle autorità italiane”.

In Italia, gli inquirenti aspettano di interrogarlo per tentare di chiarire tutti i punti relativi al femminicidio di Giulia Cecchettin.