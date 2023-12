Filippo Turetta e la festa di laurea di Giulia, gli audio agli amici

Filippo Turetta voleva avere voce in capitolo anche sulla festa di laurea di Giulia Cecchettin: lo rivelano alcuni audio esclusivi trasmessi da Chi l’ha visto? nella serata di mercoledì 6 dicembre.

“A lei non piacciono le tisane…”: La voce di Filippo Turetta, che non era più il fidanzato di #GiuliaCecccettin ma cercava di esercitare un controllo anche sulla sua festa di laurea, che doveva essere pochi giorni dopo l’omicidio.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/v9w8rzqJY5 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) December 6, 2023

In alcuni messaggi inviati su un gruppo Whatsapp, creato appositamente dagli amici di Giulia in occasione della sua festa di laurea, Turetta dice la sua su una caricatura da regalare alla 22enne per l’occasione: “Le tisane a Giulia non piacciono, non le beve, per lei sono acqua sporca”.

Nemmeno l’accendino va bene secondo Turetta: “Non mi sembra speciale, non metterei questo dettaglio”.

Il giovane, poi, vuole decidere anche come si festeggerà: “Farina sì, cose più pesanti tipo uova no”. E ancora: “Qualcosa di non eccessivo, rischia il mal di testa forte poverina, dai”.

Secondo la trasmissione di Federica Sciarelli, che ha mostrato anche alcuni messaggi inviati dal giovane alla sorella di Elena, l’assassino di Giulia Cecchettin aveva incontrato lo psicologo in cinque occasioni: il 22 settembre, il 3, 17 e 27 ottobre, il 3 novembre.

Il sesto incontro si sarebbe dovuto svolgere il 17 novembre quando Filippo Turetta aveva già ucciso Giulia ed era latitante.