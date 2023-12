I messaggi di Filippo Turetta alla sorella di Giulia: “Falle accendere il telefono, non può ignorarmi”

I messaggi di Filippo Turetta alla sorella di Giulia: “Non può ignorarmi”

La trasmissione Chi l’ha visto?, in onda nella serata di mercoledì 6 dicembre su Rai 3, ha mostrato alcuni messaggi inviati su WhatsApp da Filippo Turetta a Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, che dimostrano, ancora una volta, l’ossessione e la possessività del 22enne nei confronti della sua ex fidanzata.

“Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?” scrive Turetta a Elena con quest’ultima che risponde con un secco “no”.

“Perché?! Non è giusto, non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata… dille almeno che le ho scritto” replica Turetta.

Elena Cecchettin non cede alle richiesta, ma anzi scrive: “Filippo dalle un attimo di respiro”. Parole che scatenano la reazione di Turetta: “Di respiro da cosa. Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata”. Quello che poi si rivelerà essere l’assassino di Giulia Cecchettin, quindi, conclude il messaggio scrivendo: “Scusa, grazie”.