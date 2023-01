Il figlio di Gina Lollobrigida accusa: “Piazzolla le ha fatto il lavaggio del cervello”

Alla lettura del testamento lasciato dall’attrice Gina Lollobrigida, morta lo scorso 16 gennaio, è emerso che la stella del cinema italiano ha lasciato metà del suo patrimonio al figlio Andrea Milko Skofic e metà al suo factotum Andrea Piazzolla.

Quest’ultimo – che sta affrontando un processo per circonvenzione di incapace – ha già fatto sapere che devolverà la sua parte nella promozione dell’attività artistica della donna.

Il figlio, colui che all’epoca denunciò Piazzolla, torna ad accusarlo oggi. “Le diceva sempre di sì. Salvo poi farle tagliare i rapporti con le amicizie storiche.

Con il fine di dilapidarle il patrimonio”, ha detto in un’intervista a Repubblica, affermando che le stesse facendo una sorta di lavaggio del cervello.

E aggiunge: “Quell’uomo aveva già messo le mani sui conti correnti e sulle proprietà di mia madre”. Secondo l’accusa di Skofic, nato dal matrimonio dell’attrice con il produttore e attore sloveno Milko Skofic, il factotum acquistava automobili supercar con i soldi di Lollobrigida per poi rivenderle, facendo confluire il denaro nei conti dei suoi genitori.

In totale gli inquirenti ritengono che abbia sottratto illecitamente 3 milioni di euro, in beni immobili e contanti. Un’altra operazione sospetta è la vendita di tre appartamenti in Piazza di Spagna a Roma.

“Mi sono reso conto che era rimasta solo la via legale. E lì sono diventato il diavolo: non riuscivo più a vederla”, ricorda il figlio, che per tre anni è stato bandito dalla casa insieme ad altre persone, “quelli che le erano più vicini”.

Tutti quelli che potevano avere contatti con l’attrice, invece, “dovevano passare da Piazzolla”. Dopo l’operazione al femore cui si è sottoposta l’attrice il figlio ricorda di essere andato a trovarla. “Lei scuoteva la testa ma non parlava. Alla fine ha detto solo di aver sbagliato tutto”. Secondo Skofic Lollobrigida si è pentita di averlo allontanato.