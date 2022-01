Festività 2022, il calendario dei ponti e delle feste

Come da tradizione, a inizio di ogni anno molti italiani sono soliti compulsare il calendario per scoprire quali sono i ponti e le festività, quando sarà Pasqua e in che giorno capitano i festivi. Un modo per organizzare vacanze e ferie, sperando che il 2022 possa essere finalmente l’anno nel quale torneremo a viaggiare liberamente. La buona notizia è che in quest’anno ci saranno diversi weekend lunghi, per un totale di 45 giorni di vacanza. Organizzandosi bene e per tempo, dunque, sarà possibile godersi diversi ponti.

Il primo festivo dell’anno è fra qualche giorno, vale a dire il 6 gennaio (sarà un giovedì), quando si festeggia l’Epifania, che chiude le festività natalizie. Poi bisognerà aspettare Pasqua, che nel 2022 cadrà abbastanza tardi, il 17 aprile. La festa della Liberazione, il 25 aprile, cadrà di lunedì, mentre il 1 maggio è domenica.

Possibilità di ponti anche in occasione della festa della Repubblica, 2 giugno, un giovedì, e Ferragosto che sarà di lunedì. Bene anche le festività che capitano in autunno: il giorno dei Santi sarà infatti un martedì, mentre quello dell’Immacolata un giovedì. Chi vive a Milano, con due giorni di ferie potrà star fuori casa tutta la settimana, approfittando anche di sant’Ambrogio, che cade di mercoledì. Per tutti, quella dell’8 dicembre sarà comunque l’ultima occasione utile. Anche nel 2022, infatti, Natale capiterà nel weekend, e quindi molti lo perderanno: Il 25 dicembre è domenica. Il 31 dicembre, notte di San Silvestro, capita di sabato.

Feste e ponti 2022: il calendario completo e le date

Vediamo ora un riassunto con le principali festività del 2022 e il relativo giorno della settimana:

6 gennaio – Epifania – Giovedì

– Giovedì 17 aprile – Pasqua – Domenica

– Domenica 18 aprile – Lunedì dell’Angelo – Lunedì

– Lunedì 25 aprile – Festa della Liberazione – Lunedì

– Lunedì 1 maggio – Festa dei lavoratori – Domenica

– Domenica 2 giugno – Festa della Repubblica – Giovedì

– Giovedì 24 giugno – San Giovanni Battista (santo patrono di Torino, Genova e Firenze) – Venerdì

– Venerdì 29 giugno – Santi Pietro e Paolo (santi patroni di Roma) – Mercoledì

– Mercoledì 15 agosto – Ferragosto – Lunedì

– Lunedì 19 settembre – San Gennaro (santo patrono di Napoli) – Lunedì

– Lunedì 1 novembre – Tutti i santi – Martedì

– Martedì 7 dicembre – Sant’Ambrogio (santo patrono di Milano) – Mercoledì

– Mercoledì 8 dicembre – Immacolata Concezione – Giovedì

– Giovedì 25 dicembre (Natale) – Domenica

– Domenica 26 dicembre (Santo Stefano) – Lunedì

– Lunedì 31 dicembre (San Silvestro) – Sabato

