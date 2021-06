Festa della Repubblica a Roma: la foto gallery del 2 giugno

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona all’Altare della Patria in occasione del 75esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana che, per il secondo anno consecutivo, si celebra senza la tradizionale parata militare in via dei Fori imperiali a causa del Covid. Ad attendere il capo dello Stato c’erano però in piazza Venezia, dietro le transenne, centinaia di cittadini e turisti, che hanno assistito alla breve cerimonia che si è conclusa con lo spettacolare passaggio delle Frecce Tricolori.