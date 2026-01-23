Ferrovie, lavori a Firenze: nel weekend del 24 e 25 gennaio 2026 modifiche e cancellazioni sulla circolazione dei treni

Nel fine settimana del 24 e 25 gennaio 2026 si prevedono forti disagi per chi deve viaggiare in treno lungo la tratta Nord-Sud e Sud-Nord dell’Italia. La circolazione ferroviaria sarà totalmente sospesa nel nodo di Firenze, tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, dalle ore 15 di sabato 24 alle ore 15 di domenica 25. Saranno interessati, quindi, sia i treni Alta Velocità sia i convogli Intercity e i Regionali.

La sospensione è necessaria a consentire l’avvio dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”, nel quartiere Campo di Marte del capoluogo toscano.

Durante l’interruzione – fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana – è prevista una riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con la garanzia di un treno Alta Velocità ogni ora in ingresso e in uscita da Firenze. Per garantire la continuità dei collegamenti fra le due stazioni saranno inoltre attivi corse con autobus.

Treni e bus sostitutivi: tutte le informazioni utili

Alta velocità

Tra sabato 24 e domenica 25 gennaio alcuni treni Alta Velocità subiranno cancellazioni o modifiche di orario. Negli altri casi sono previste modifiche di fermata, con i convogli che fermano alla stazione Firenze Campo Marte o a Rifredi anziché a Santa Maria Novella.

I viaggiatori in arrivo con l’Alta velocità che devono proseguire il viaggio saranno trasportati alla stazione di Firenze Rifredi o alla stazione di Campo di Marte con un servizio gratuito di bus-navette.

In particolare, i viaggiatori in arrivo a Campo di Marte e diretti a Rifredi potranno salire sui bus in partenza in via Mannelli e scenderanno in via Pancaldo-Vasco De Gama in corrispondenza del sottopasso ferroviario lato Prato. I viaggiatori in arrivo a Rifredi e diretti a Campo di Marte, invece, potranno salire sui bus in partenza da via Vasco De Gama in corrispondenza del sottopasso ferroviario lato Firenze.

Alla discesa dai treni, i passeggeri saranno assistiti da personale di Fs Security, Trenitalia, Italo e da volontari della Protezione civile e del Comune che indirizzeranno verso le uscite e i percorsi corretti. Una cartellonistica dedicata sarà installata nelle stazioni e nei sottopassi.

Intercity

Tra sabato 24 e domenica 25 gennaio alcuni treni Intercity e Intercity Notte subiranno limitazioni di percorso o modifiche di orario e/o di fermata. In particolare, per i treni Intercity della linea Trieste-Roma è previsto un collegamento con bus sostitutivo fra le stazioni di Prato Centrale e Firenze Rovezzano.

I treni Intercity delle linee Roma-Ventimiglia, Reggio di Calabria/Salerno-Roma, Terni-Milano, Milano-Napoli/Salerno, Trieste-Roma, Roma-Taranto e i treni Intercity Notte delle relazioni Bolzano-Roma, Roma-Trieste, Torino-Salerno/Reggio di Calabria, Roma-Siracusa/Palermo, Milano-Siracusa/Palermo subiranno limitazioni di percorso o modifiche di orario e/o di fermata.

Per i treni Intercity della relazione Trieste-Roma è previsto un collegamento con bus sostitutivo fra le stazioni di Prato Centrale e Firenze Rovezzano. I bus sostitutivi dei treni Intercity effettuano le fermate nei piazzali antistanti le stazioni a eccezione di: Rovezzano (Parcheggio via Chimera dietro stazione) e Prato Centrale (in arrivo: via Bruno Buozzi a 50; in partenza: Piazzale della Stazione di fronte al ristorante Pieroni).

Regionali

Tra sabato 24 e domenica 25 gennaio alcuni treni del Regionale subiranno cancellazioni, limitazioni di percorso o modifiche di orario e/o di fermata. In particolare, i treni Regionali delle relazioni Firenze-Pisa-Livorno-Piombino/Grosseto, Firenze-Foligno, Firenze-Arezzo-Chiusi C.T.-Roma, Pisa-Roma, Firenze-Empoli-Siena, Firenze-Viareggio-La Spezia-Borgo Val Di Taro, Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio, Arezzo/Montevarchi-Prato/Montecatini, Firenze-Borgo S.L. subiscono cancellazioni, limitazioni di percorso, modifiche di orario e/o di fermata.

Eurocity

Da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio alcuni treni Eurocity e Euronight subiranno cancellazioni e variazioni. Le modifiche riguarderanno le relazioni Roma-Tarvisio Boscoverde-München e Firenze-Chiasso-Zürich.

Cosa fare

Nella mattina di venerdì 23 gennaio Ferrovie dello Stato fa sapere che i canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati e che “i sistemi di vendita delle imprese ferroviarie sono in fase di aggiornamento e renderanno disponibili a breve tutte le modifiche di orario e percorso”.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

Perché la circolazione ferroviaria sarà sospesa a Firenze

Lo stop alla circolazione ferroviaria sul nodo di Firenze è causato, come detto, dalla necessità di consentire l’avvio dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”, nel quartiere Campo di Marte del capoluogo toscano.

L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, fa parte delle opere di rinnovo e potenziamento della viabilità nella città di Firenze. Sarà realizzata una nuova passerella pedonale a supporto della mobilità delle persone in previsione delle successive fasi di lavoro.

Vista l’interruzione programmata, Rfi ha inoltre deciso di effettuare lavori di rinnovo degli scambi alla stazione Firenze Santa Maria Novella nei giorni 24 e 25 gennaio. Tali attività comporteranno una riprogrammazione dei collegamenti a lunga percorrenza e regionali anche nella mattina del sabato e nel pomeriggio della domenica, oltre alle modifiche previste durante la sospensione della circolazione tra Rifredi e Campo di Marte.