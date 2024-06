Un bambino di 8 anni è morto dopo essere stato investito accidentalmente da un trattore guidato da suo padre. È successo nella serata di ieri, mercoledì 5 giugno, all’interno di un parcheggio privato fra Porotto e Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara. Il bambino è deceduto durante il trasporto in ospedale a causa delle ferite riportate.

Secondo quanto ricostruire, l’incidente sarebbe avvenuto in seguito a una manovra fatta dal genitore per consentire il passaggio dell’altro figlio, più grande, che guidava un motorino. L’uomo non si è accorto che dietro il mezzo c’era il bambino e lo ha inavvertitamente travolto.

Le condizioni del piccolo sono apparse subito critiche. Il padre ha chiamato i soccorsi, ma per il figlio non c’è stato nulla da fare: è morto durante la disperata corsa in ambulanza verso l’ospedale di Ferrara. La Procura della città emiliana ha disposto il sequestro dell’area e del trattore.

Alla fine di maggio, sempre nel Ferrarese, era accaduta una tragedia simile: anche in quel caso un bambino di 5 anni era morto dopo essere stato urtato da un trattore nella campagna tra Argenta e Portomaggiore.

