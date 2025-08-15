Ferragosto 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia il 15 agosto. Info e orari

Oggi, 15 agosto 2025, si festeggia in tutta Italia il Ferragosto, una delle festività più amate, per trascorrere una giornata di svago e relax, al mare o in montagna, con amici o parenti, nel cuore dell’estate, e in un periodo in cui molti sono fuori per le ferie. Il nome Ferragosto deriva dalle romane feriae Augusti, concesse dal noto imperatore. Oggi è anche un’importante festa cattolica, la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo.

Se vi siete accorti all’ultimo momento che vi manca qualcosa sarete in ansia e vorrete assolutamente trovare un supermercato aperto. Oppure, specie chi è in città, vorrà trascorrere il Ferragosto a fare shopping, e vuole quindi sapere se i negozi e i centri commerciali sono aperti. Questo è l’articolo che fa per voi. Iniziamo col dire che la maggior parte dei supermercati e dei negozi della grande distribuzione resterà aperta, specie nelle grandi città, anche se per lo più con orario ridotto.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a contattare direttamente il vostro punto vendita di fiducia, anche attraverso i siti o i social, per verificare se è realmente aperto. Vediamo un quadro delle principali catene. I supermercati Bennet saranno aperti anche nel giorno di Ferragosto, così come quelli Aldi o Carrefour, per lo più a orario ridotto, come una domenica.

Aperture il 15 agosto anche per i Conad. Come sempre il consiglio è quello di verificare, anche tramite il sito, la reale apertura del punto vendita di vostro interesse. Aperture straordinarie festive anche per le altre principali catene, come Lidl, MD, Pam e Iper. Dovrebbero rimanere aperti anche tutti i principali centri commerciali e outlet, per permettere a chi vuole di concedersi un Ferragosto all’insegna dello shopping.