Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:28
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Ferragosto 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia il 15 agosto. Info e orari

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Ferragosto 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia il 15 agosto. Info e orari

Oggi, 15 agosto 2025, si festeggia in tutta Italia il Ferragosto, una delle festività più amate, per trascorrere una giornata di svago e relax, al mare o in montagna, con amici o parenti, nel cuore dell’estate, e in un periodo in cui molti sono fuori per le ferie. Il nome Ferragosto deriva dalle romane feriae Augusti, concesse dal noto imperatore. Oggi è anche un’importante festa cattolica, la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo.

Se vi siete accorti all’ultimo momento che vi manca qualcosa sarete in ansia e vorrete assolutamente trovare un supermercato aperto. Oppure, specie chi è in città, vorrà trascorrere il Ferragosto a fare shopping, e vuole quindi sapere se i negozi e i centri commerciali sono aperti. Questo è l’articolo che fa per voi. Iniziamo col dire che la maggior parte dei supermercati e dei negozi della grande distribuzione resterà aperta, specie nelle grandi città, anche se per lo più con orario ridotto.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a contattare direttamente il vostro punto vendita di fiducia, anche attraverso i siti o i social, per verificare se è realmente aperto. Vediamo un quadro delle principali catene. I supermercati Bennet saranno aperti anche nel giorno di Ferragosto, così come quelli Aldi o Carrefour, per lo più a orario ridotto, come una domenica.

Aperture il 15 agosto anche per i Conad. Come sempre il consiglio è quello di verificare, anche tramite il sito, la reale apertura del punto vendita di vostro interesse. Aperture straordinarie festive anche per le altre principali catene, come Lidl, MD, Pam e Iper. Dovrebbero rimanere aperti anche tutti i principali centri commerciali e outlet, per permettere a chi vuole di concedersi un Ferragosto all’insegna dello shopping.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Buon Ferragosto 2025: frasi e immagini per gli auguri da mandare su WhatsApp
Cronaca / Stefano De Martino vittima di un attacco hacker: pubblicati video privati con Caroline Tronelli
Cronaca / Applicato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Buon Ferragosto 2025: frasi e immagini per gli auguri da mandare su WhatsApp
Cronaca / Stefano De Martino vittima di un attacco hacker: pubblicati video privati con Caroline Tronelli
Cronaca / Applicato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano
Cronaca / La studentessa intossicata dal botulino dopo un panino: “Avevo tremori e non riuscivo a deglutire”
Cronaca / Paura in mare a Castro (Lecce): barca in panne e prua sott’acqua davanti alla grotta della Zinzulusa | VIDEO
Cronaca / Barca con a bordo gruppo di migranti si ribalta al largo di Lampedusa: “Almeno 20 morti, 27 i dispersi”
Cronaca / Caso Raoul Bova, Monzino cambia versione: ​”Corona mi ha preso le chat senza il mio consenso”
Cronaca / Garlasco, la procura di Pavia: "Il Dna di Ignoto 3 è una contaminazione"
Cronaca / Ritrovato il corpo senza vita del bambino di 6 anni scomparso sulla spiaggia di Cavallino
Cronaca / FS Treni Turistici Italiani: da Roma a Monaco di Baviera un treno diretto per l’Oktoberfest
Ricerca