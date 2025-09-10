Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:57
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Femminicidio Sara Campanella, la famiglia della vittima denuncia la madre del killer

Immagine di copertina

Per gli avvocati dei Campanella, la donna sarebbe colpevole di favoreggiamento e concorso morale: allegati alcuni messaggi scambiati con il figlio. Che nel frattempo si è tolto la vita in carcere

di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Gli avvocati della famiglia di Sara Campanella, la studentessa 22enne uccisa a coltellate lo scorso 31 marzo a Messina dal compagno di università Stefano Argentino, hanno depositato alla Procura di Messina una denuncia nei confronti di Daniela Santoro, madre del killer reo confesso che il mese scorso si è tolto la vita nel carcere di Gazzi. I legali ipotizzano a carico della donna i reati di favoreggiamento e concorso morale nella commissione del reato.

Alla querela sono stati allegati alcuni messaggi che madre e figlio si erano scambiati su WhatsApp nelle ore dell’omicidio: secondo i legali dei Campanella, Daniela Santoro dopo l’omicidio avrebbe anche aiutato il figlio a fuggire e a nascondersi.

Tra i messaggi allegati all’esposto, ve n’è uno che Argentino avrebbe inviato alla madre dopo aver saputo della morte di Sara: “L’avevo detto io” perché “l’avevo colpita in quel punto lì”, avrebbe scritto il ragazzo. In un altro messaggio, che però non è chiaro se sia stato inviato o meno, il killer avrebbe scritto: “Mamma tu sai quanto io sia vendicativo…”. Secondo la tesi degli avvocati dei Campanella, Santoro conosceva perfettamente i tratti della personalità del figlio e non avrebbe fatto nulla per ostacolarlo.

“Sara deve avere giustizia: vogliamo la verità. Se ci sono responsabilità, allora si trovino. La sua luce continuerà a illuminarci perché Lei era amore e continuerà a dare amore”, affermato Concetta Serrano Spagnolo, madre della vittima. Alla domanda se c’è una persona a cui si riferisse, la donna ha risposto: “Non mi esprimo, ci saranno i miei avvocati che stabiliranno tutto”.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Ecco FUTURA 2025, il festival indipendente su caffè specialty, kombucha e bevande no/low
Cronaca / Fs Logistix: al via i primi collegamenti Anversa-Milano
Cronaca / Stefano De Martino e il video intimo con Caroline Tronelli: “Un uomo si vantava di averlo sul telefonino”
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Ecco FUTURA 2025, il festival indipendente su caffè specialty, kombucha e bevande no/low
Cronaca / Fs Logistix: al via i primi collegamenti Anversa-Milano
Cronaca / Stefano De Martino e il video intimo con Caroline Tronelli: “Un uomo si vantava di averlo sul telefonino”
Cronaca / Gli ultimi giorni di Giorgio Armani, l'infenzione polmonare, la ripresa e il crollo
Cronaca / Il testamento social di Giorgio Armani: "Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone"
Cronaca / Morto Giorgio Armani: la malattia dello stilista scomparso a 91 anni
Cronaca / Morto Giorgio Armani: le cause della morte dello stilista
Cronaca / È morto Giorgio Armani: lo stilista aveva 91 anni
Cronaca / Chiara Tramontano: "Vivo con la paura di essere uccisa come mia sorella Giulia"
Cronaca / Parla l'uomo che ha aggredito un 13enne durante una partita di calcio: "Chiedo scusa"
Ricerca