Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:38
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Femminicidio di Anguillara, Carlomagno confessa: “Ho uccisa mia moglie”

Immagine di copertina
Frame tv

Federica Torzullo è stata ammazzata con 23 coltellate. Poi il marito ha provato a dare fuoco al cadavere e a farlo a pezzi

di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L’uomo, già accusato di femminicidio, ha ammesso le proprie responsabilità oggi, mercoledì 21 gennaio, durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Civitavecchi, nel carcere della città portuale del Lazio. Nei suoi confronti i pm contestano anche il reato di occultamento di cadavere.

Dall’autopsia è emerso che Torzullo, 41 anni, scomparsa l’8 gennaio e ritrovata senza vita il 18 in un canneto dietro la sede dell’azienda del marito, è stata uccisa con 23 coltellate, di cui 19 al collo e al volto. Sul corpo ci sono anche segni di ustioni e una gamba è stata amputata.

Fino ad oggi Carlomagno si era trincerato dietro al silenzio, rifiutandosi di parlare davanti ai pm che lunedì lo avevano raggiunto in carcere per interrogarlo. Oggi invece è arrivata la confessione: al gip l’uomo potrebbe aver fornito dettagli anche sull’arma con cui ha compiuto l’omicidio, che non è stata ancora trovata.
LEGGI ANCHE: “Racconterò cosa vuoi fare con Emanuela”: la Commissione Orlandi convoca Accetti e Carnazza per quell’intercettazione del 1997

Dai primi risultati dell’autopsia, svolta all’Istituto di medicina legale de La Sapienza, emerge che l’uomo avrebbe colpito la moglie utilizzando una lama bitagliente. Le coltellate avrebbero raggiunto le zone vitali: fatale quella sul lato sinistro del collo. Carlomagno si sarebbe accanito con colpi anche all’addome e al ventre.

Stando alla ricostruzione, Torzullo avrebbe cercato di difendersi: sono state infatti individuate almeno quattro ferite da arma da taglio sulle sue mani mani, segno che la vittima ha provato a opporre resistenza al marito. Quest’ultimo avrebbe poi cercato di dare fuoco al corpo della donna e di farlo a pezzi.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Mediaset denuncia Fabrizio Corona, l'ex paparazzo: "Ormai è guerra"
Cronaca / Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce: chiesto il divieto di usare i social
Cronaca / Crans Montana, uno dei feriti si risveglia dal coma a Milano: “Mamma, sono felice”
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Mediaset denuncia Fabrizio Corona, l'ex paparazzo: "Ormai è guerra"
Cronaca / Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce: chiesto il divieto di usare i social
Cronaca / Crans Montana, uno dei feriti si risveglia dal coma a Milano: “Mamma, sono felice”
Cronaca / "Racconterò cosa vuoi fare con Emanuela": la Commissione Orlandi indaga su quell'intercettazione del 1997
Cronaca / Tragedia a Vibo Valentia: bambina di due anni muore soffocata da un wurstel
Cronaca / Matera, ragazzo di 20 anni arrestato per aver stuprato l’amica 16enne
Cronaca / Bari, auto contro bus: muoiono due fidanzatini di 15 e 18 anni
Cronaca / È morto Valentino, addio all'imperatore della moda: aveva 93 anni
Cronaca / Fs Logistix: HSL Belgium si aggiudica gara per manovra nel porto di Anversa
Cronaca / FS Energy, Arezzo: attivo terzo impianto fotovoltaico a servizio delle rete ferroviaria
Ricerca