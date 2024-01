“Fedez ha diffuso le mie foto”. E l’utente di X attaccato per sbaglio querela il rapper

Wazza, l’utente di X attaccato per sbaglio da Fedez durante una puntata di Muschio Selvaggio, lascia intendere che sporgerà querela contro il rapper.

“Quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca”, scrive sul suo profilo X. “C’è chi non regge il peso della pubblica gogna… Ci siamo capiti. Letteralmente ogni social intasato, Qhatsapp e quant’altro. Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune, ma sono molto turbato dalla cosa”.

Meme a parte ragazzi quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca. C’è chi non regge il peso della pubblica gogna… ci siamo capiti.

— Wazza (@WazzaInter) January 15, 2024

Ieri, lunedì 15 gennaio, durante una puntata del suo podcast, Fedez si era scagliato contro gli hater che ogni giorno prendono di mira lui e la sua famiglia. “Mi possono dire che sbaglio a mettere online i miei figli, ma io voglio che il mondo virtuale sia uguale al mondo reale”, ha detto. “Vuoi chiedere scusa? Mi fai un bel video, se ti metti in ginocchio anche meglio… Se tocchi i miei figli, ti devasto. È illegale? Non me ne frega un cazzo”.

Poi il rapper ha fatto il nome di uno di questi hater, un utente che su X si fa chiamare “Davidone”, il quale avrebbe gioito per la malattia che ha colpito lo stesso Fedez: “Il prossimo che vado a pigliare è questo Davidone.. Io andrò dalla famiglia di Davidone, dalla fidanzata di Davidone, dal datore di lavoro di Davidone…”.

Il rapper ha anche fatto vedere dallo schermo del suo smartphone la foto dell’uomo che pensava fosse Davidone. Ma l’immagine ritraeva un’altra persona: Wazza, appunto. Ovvero un utente di X che commenta soprattutto vicende legate al calcio e alla sua squadra del cuore, l’Inter.

La confusione fatta da Fedez nasce dal fatto che l’utente Davidone ha “rubato” la foto di Wazza e l’ha pubblicata sul suo profilo.

“Mi sa che abbiamo un problema. Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da cazzo, ma la mia. Come la mettiamo?”, ha scritto su X Wazza.

— Wazza (@WazzaInter) January 15, 2024

