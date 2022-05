Fedez: “Prima della malattia avevo un obiettivo, ora non me ne frega più niente”

“Prima della malattia avevo un obiettivo in soldi, ora non me ne frega più niente”: lo ha confessato Fedez nel corso di Muschio Selvaggio, il suo podcast condotto insieme a Luis Sal.

Nell’ultima puntata del programma, infatti, i due hanno affrontato l’argomento “Ambizioni e obiettivi” e Fedez ha parlato in prima persona spiegando come la malattia abbia modificato le sue priorità.

“Prima di avere un tumore avevo un obiettivo in soldi, era di 200 milioni. Ora non me ne frega più niente” ha spiegato il cantante.

“Ti faccio un esempio. Mi sono detto che non ha senso e sai perché? Perché metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che quello non è il fine”.