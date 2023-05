Fazio e Littizzetto lasciano la Rai, Salvini: “Belli ciao”. Il Pd: “Brutta notizia per il Paese”

L’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai scatena la destra. Matteo Salvini ha subito commentato la notizia del passaggio a Discovery del conduttore di “Che tempo che fa” con un tweet. “Belli ciao”, il breve messaggio del vicepremier, accompagnato dagli emoji delle mani che salutano.

Anche Maurizio Gasparri celebra la fine della trasmissione durata, nelle sue diverse incarnazioni, più di 20 anni. “Non riesco a capire perché ci siano queste polemiche intorno a personaggi come Fazio e come Augias, la cui competenza, la cui qualità, il cui equilibrio sono noti a tutti. Mai una polemica, mai un intervento sopra le righe”, il commento ironico. “Come potrebbe sostituirlo al Rai? Propongo propongo i lasciare vuoto lo spazio televisivo mettendo un’immagine fissa al posto di Fazio”, ha continuato il vicepresidente del Senato. “Come si può immaginare una televisione pubblica senza Fazio e senza i suoi dibattiti notoriamente equilibrati e privi di accenti polemici? Se Fazio se ne va Rai 3 lo sostituisca con qualche ora di silenzio senza trasmissioni, nessuno è pari a Fazio, nessuno potrebbe sostituirlo. Tanto nomini nullum par elogium”.

Reazioni che hanno suscitato le critiche dell’opposizione. “L’uscita di Fabio Fazio dalla Rai è un danno all’azienda in termini di identità, qualità culturale e ascolti”, ha detto Francesco Bria, componente del Pd in commissione di Vigilanza Rai. “Una brutta notizia per il paese. Negli anni tante belle pagine di servizio pubblico, fra tutte il Memoriale della Shoah con Segre. Scelta scellerata mai portata in Cda”.

Secondo la dem Alessia Morani invece, quella di Salvini è un’uscita “imbarazzante” fatta da “un ministro imbarazzante”. “Non spetta a me difendere la professionalità di Fabio Fazio. E non ci vuole un genio per capire che il suo addio alla Rai rappresenta un danno per l’azienda e il servizio pubblico. L’arroganza, l’ottusità e il rancore possono far parlare così. Ma un Ministro non può parlare così”, ha detto il deputato dem Peppe Provenzano. “La destra al potere sceglie di privarsene e fa un danno alla tv, alla cultura e all’Italia”, il commento dell’ex segretario del Partito democratico, Enrico Letta.