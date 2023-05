È ufficiale: Fabio Fazio lascia la Rai. Andrà a Discovery. Con lui anche Luciana Littizzetto

Fabio Fazio lascia la Rai, la nuova casa sarà Discovery. Ha aspettato, non gli hanno rinnovato il contratto, ma la voce non tradisce emozioni: “E’ andata così”. Nessun commento, solo i ringraziamenti per l’azienda dov’è cresciuto. “Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio – commenta Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros.

Discovery – e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile.

Un lungo addio annunciato quello dalla Rai, con il nuovo governo che sta cambiando tutto a Viale Mazzini, e che lo aveva messo nel mirino. Anche se qualcuno ipotizza che dietro il mancato accordo ci possa essere lo zampino di Matteo Salvini, che non ha mai nascosto la sua antipatia per Fazio.