Ultimo aggiornamento ore 14:58
Cronaca
Cronaca

Fano, la mega festa in villa finisce con un’intossicazione di massa: “Oltre 100 invitati con mal di pancia e diarrea”

Tra gli 800 invitati anche il candidato alle prossime elezioni regionali, Matteo Ricci

di Niccolò Di Francesco
Una mega festa estiva in una villa che si trasforma in un incubo per numerosi partecipanti: è quanto accaduto lo scorso sabato a Villa Piccinetti, location situata tra Pesaro e Fano, dove 100 invitati su un totale di 800 hanno accusato mal di pancia e diarrea. Un episodio che sui social è stato già paragonato al famoso pranzo di Gubbio, portato alla luce dal Corriere Adriatico. Il motivo dell’intossicazione, tuttavia, rimane un mistero: secondo quanto ricostruito, infatti, il menù era lo stesso per tutti gli invitati e comprendeva: antipasto di carne salada con verdure, primo con involtino di pasta con rape e secondo con fettine di arista di maiale con patate. Tuttavia, come detto, un centinaio di invitati il giorno seguente ha accusato mal di pancia, vomito e diarrea.

“Lo stesso nostro personale: 36 camerieri, i cuochi, i miei figli, che hanno consumato lo stesso cibo, non hanno accusato alcun malessere. Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto e faremo di tutto perché quanto si è verificato non si ripeta più” ha dichiarato la proprietaria del ristorante, Antonella Piccinetti. Non sono mancate, inoltre, le richieste di risarcimento: i malcapitati, infatti, ha richiesto il rimborso di 40 euro, ovvero il prezzo minimo richiesto all’ingresso. All’evento hanno anche partecipato Matteo Ricci, candidato governatore alle prossime elezioni regionali, e Marta Ruggeri, consigliera regionale delle Marche e coordinatrice provinciale di Pesaro e Urbino del Movimento 5 Stelle. Quest’ultima, contattata telefonicamente da Il Messaggero, ha rivelato di non sapere nulla dell’accaduto e ha assicurato di star bene, così come il candidato governatore Matteo Ricci.

Resta da capire perché solamente 100 persone su 800 siano state colpite dall’intossicazione nonostante le pietanze fossero uguali per tutti. Intanto, un lettore ha scritto a Dagospia in merito alla vicenda: “Sabato scorso si è svolta, nel celebre locale Villa Piccinetti situato nelle colline tra Fano e Pesaro, una cena con 810 persone. Il cibo era palesemente di qualità scadente e il giorno dopo la maggior parte delle persone è stata male. Pare invece che Matteo Ricci sia arrivato solo sul tardi, senza toccare cibo”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
