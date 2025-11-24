Icona app
Cronaca

Famiglia nel bosco, Paolo Crepet: “E i genitori che ignorano i figli per stare sui social tutto il giorno?”

La provocazione dello psichiatra sulla vicenda dei tre bambini ricollocati in una struttura dopo un'ordinanza del Tribunale dei minori de L’Aquila

di Niccolò Di Francesco
Sulla vicenda della famiglia nel bosco, lo psichiatra e saggista Paolo Crepet lancia una provocazione. Intervistato da Il Centro, infatti, l’esperto afferma: “Fatemi capire. I genitori che passano tutto il giorno sui social ignorando i figli vanno bene, mentre chi vive libero nei boschi no?”. Crepet, quindi, aggiunge: “Sarebbe bello se il 90% dell’attenzione rivolta alla famiglia che abita nel bosco di Palmoli la dedicassimo anche a chi vive in condizioni diverse, ma non per questo migliori”. Pur non entrando nei dettagli della sentenza, l’esperto nutre “forti dubbi” sull’allontanamento dei bambini: “Essere allontanati dai genitori è un trauma enorme, un taglio che rischia di lasciare una cicatrice per tutta la vita”.

Secondo lo psichiatra, il punto centrale della questione non è il contesto in cui si cresce ma la qualità della relazione affettiva ed educativa: “Non è una questione di bosco o città, ma di equilibrio. I figli  sono piccoli, non possiamo sapere come andrà. Nel mentre, però, c’è una cosa che deve essere chiarita: basta fare la parte dei paladini della giustizia. Quelli che criticano i genitori hanno figli che stanno molto peggio, pur vivendo in mezzo a tutti”. Secondo Crepet bisogna arrivare a un compromesso: “La scuola è obbligatoria e questo lo devono capire i due genitori: non si può pensare che la vita sia rimanere vent’anni dentro casa, per quanto sia bella la natura intorno”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca