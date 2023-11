Ex fidanzati scomparsi, i genitori di Filippo: “Non era possessivo con Giulia”

Continua a tenere banco il caso dei due ex fidanzati scomparsi da sabato, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Il ragazzo è indagato per tentato omicidio e in un video si vedrebbe mentre colpisce la giovane a mani nude caricandola poi sanguinante in auto. “È un ragazzo buono che non ha mai avuto screzi con nessuno. La famiglia è incredula”. A sostenerlo è Emanuele Compagno, avvocato d’ufficio del giovane indagato dalla procura di Venezia con l’ipotesi di tentato omicidio. I genitori “si sentono di smentire anche le voci emerse su una presunta possessività del ragazzo nei confronti di Giulia. Si trattava di un amore tipico di ragazzi di vent’anni che si cercano, a volte anche ripetutamente, ma niente di più”.

Secondo il legale, “al momento non sappiamo se ci siano elementi seri che hanno portato all’ipotesi di tentato omicidio o se sia solo una fase prettamente iniziale con l’unico scopo di eseguire delle indagini”.