Ex fidanzati scomparsi, la rivelazione shock: “L’auto di Filippo avvistata in Austria, a bordo solo una persona”

Ex fidanzati scomparsi: “L’auto di Filippo avvistata in Austria”

L’auto di Filippo Turetta, una Grande Punto di colore nera, sarebbe stata avvistata in Austria: lo ha rivelato il direttore del Gazzettino Roberto Papetti secondo cui, inoltre, quando ancora in Italia l’auto sarebbe stata fotografata con un solo componente a bordo.

Intervenuto a Quarto Grado, la trasmissione di approfondimento in onda su Rete 4 nella serata di venerdì 17 novembre, Papetti ha rivelato che l’auto Filippo Turetta, accusato del tentato omicidio di Giulia Cecchettin, sarebbe stata avvistata l’ultima volta lo scorso mercoledì nei pressi di Lanz, in Austria, per poi sparire nuovamente nel nulla. Al momento, però, non vi sono evidenze che la macchina sia rientrata in Italia.

Il direttore del Gazzettino ha anche aggiunto un ulteriore elemento, che farebbe pensare al peggio. Secondo Papetti, infatti, martedì scorso l’auto di Turetta sarebbe stata fotografata nel Bellunese: le immagini mostrerebbero all’interno dell’abitacolo una sola persona, il conducente.

Nei confronti del ragazzo, intanto, è stato diramato un mandato d’arresto europeo dopo che gli inquirenti hanno visionato un video che immortala l’aggressione di Filippo ai danni di Giulia.

Nel filmato, catturato da una telecamera di videosorveglianza nella zona industriale di Fossò, si vede Giulia tentare la fuga. La ragazza viene raggiunta da Filippo, che la colpisce con violenza alle spalle per poi caricare il corpo inerme sull’auto.