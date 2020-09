Esplosione in un edificio a Verona: sei feriti, due sono gravi

La squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Verona in questo momento sta operando per domare un incendio divampato oggi – venerdì 18 settembre – a seguito di un’esplosione in una palazzina nel quartiere San Giovanni in Valle. Lo hanno comunicato su Twitter i vigili del fuoco del Veneto.

Ci sono 6 feriti, di cui 2 gravi e al momento ricoverati. Cinque persone, tra le quali una a letto con delle fratture, sono state evacuate facendogli indossare delle maschere d’aria supplementari.

La persona più a rischio ha riportato ustioni sul 70 per cento del corpo. Secondo quanto si è appreso, i vicini di casa avrebbero avvertito un odore di gas provenire dall’appartamento, nella serata di ieri (17 settembre).

Le fiamme si sono sviluppate dopo un’esplosione che è stata sentita in tutto il quartiere e che ha interessato il primo piano dello stabile di proprietà di una società comunale. Ancora da chiarire le cause dello scoppio. Le valutazioni dei tecnici dei vigili del fuoco si concentrano ora sulla la stabilità della struttura.

***Notizia in aggiornamento

