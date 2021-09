Toscana, esplode una palazzina: si cercano sopravvissuti

Una palazzina di due piani è crollata a seguito di una esplosione a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco per verificare la presenza di persone tra le macerie. Sul posto è intervenuto anche il personale Usar (Urban search and rescue) da Pisa e il nucleo cinofili da LIvorno, oltre a un’automedica e un’ambulanza del 118. Secondo alcune testimonianze, all’interno dell’edificio era presente un’ottantenne.