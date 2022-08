Emis Killa: “Riccione come Marsiglia. Alle 18 fa paura passeggiare sul lungomare”

Per il rapper Emis Killa, Riccione è ormai una città pericolosa in cui non è più possibile camminare in sicurezza dal pomeriggio. “Riccione è diventata Marsiglia, comunque. Una volta i giovani andavano a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18.00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare”, ha scritto su Twitter nella notte tra sabato e domenica. E ha aggiunto: “Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono”.

Tanto per rimanere in tema, Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavamo li a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18:00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono. — Emis Killa (@RealEmisKilla) August 21, 2022

In seguito a queste parole si sono accese le polemiche e il web si è diviso tra chi la pensa come il rapper e chi no. “È molto difficile per me dire queste parole ma nei tre mesi estivi Riccione e Rimini non esistono più. Sono in mano a una delinquenza fuori dal comune. È rimasta solo la soluzione della linea dura”, ha scritto un utente. C’è poi chi ha attaccato Emis Killa: “È anche colpa di voi rapper e dei vostri testi diseducativi”. E tra chi non è d’accordo: “Parlare per sentito dire. In un mese non ho visto nulla di ciò che viene detto. E i miei figli girano liberamente in bici fino a tardi. Io mi sento al sicuro più che a casa”, si legge.