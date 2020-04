Coronavirus: il servizio di UGO è gratis per Over 65 e persone con patologie pregresse

In questo momento di emergenza Coronavirus è fondamentale proteggere in particolare i cittadini più fragili ed esposti al rischio: persone Over 65, con patologie pregresse, sole. Per questo motivo UGO si mette a disposizione gratuitamente, supportando chi ne ha bisogno nel fare la spesa, ritirare ricette dal medico di base, passare in farmacia, pagare le bollette e portar fuori il cane.

UGO è presente a Milano, Torino, Genova e Roma. Il servizio su richiesta può arrivare ovunque. Le tariffe variano in base alla zona in cui viene richiesto e alla fascia oraria. Distanze particolari per durata e chilometraggio, vengono gestite attraverso un preventivo formulato ad hoc. In questa fase di emergenza-Coronavirus, il servizio sarà erogato gratuitamente per gli Over 65 e per le persone con patologie pregresse croniche.

Le risorse sono limitate: viene richiesta massima collaborazione per destinare i servizi gratuiti ai cittadini più in difficoltà, economicamente e privi di supporti familiari. Per tutti gli altri UGO è a disposizione al 10% di sconto.

#RestaACasa | Con il sostegno di Amgen Italia

Il programma #RestaACasa è realizzato da UGO con il sostegno di Amgen Italia, multinazionale leader nelle biotecnologie, già partner di UGO in iniziative a supporto dei pazienti onco-ematologici. Amgen Italia è direttamente impegnata nella tutela della salute ed è profondamente inserita nel contesto sociale e civile italiano da 30 anni.

Il sostegno di Amgen all’iniziativa #RestaACasa, vuole essere un aiuto concreto per le persone più fragili e a rischio infezione, categorie che in questa situazione di emergenza sanitaria necessitano di maggiore aiuto nella gestione della quotidianità.

L’impegno all’interno del programma #RestaACasa rappresenta un primo passo del contributo che Amgen Italia è determinata a garantire alle autorità locali e nazionali, alle organizzazioni e agli operatori sanitari per la gestione e il contrasto della pandemia che coinvolge il nostro paese.

