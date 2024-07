L’audio inedito di Emanuela Orlandi trasmesso da Chi l’ha visto

Nella serata di mercoledì 3 luglio, la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto? è tornata ad occuparsi della scomparsa di Emanuela Orlandi trasmettendo un audio inedito attribuito alla ragazza.

In studio era presente anche il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, che ha riconosciuto la voce della sorella. L’audio fa parte di una registrazione di una telefonata arrivata a casa Orlandi il 5 luglio del 1983 dai presunti rapitori e alla quale rispose lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi.

Emanuela Orlandi: “E’ la sua voce, mai avuto dubbi”. Il fratello Pietro sull’audio che arrivò pochi giorni dopo la scomparsa, di cui “Chi l’ha visto?” ha diffuso una parte mai trasmessa. Erano risposte al misterioso uomo della Avon?#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/6UfjWfKkjj — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) July 3, 2024

“Siamo riusciti ad avere una parte inedita di quella telefonata” ha spiegato Federica Sciarelli. Pietro Orlandi ha confermato che l’audio fosse inedito: “Lo cercavo anche io, ne avevo letto la trascrizione ma non l’ho più risentito. Fa parte delle registrazioni che facevamo a casa, ci pensava il marito di mia sorella Natalina, Meneguzzi appunto. Mi è sempre sembrato strano, fosse uscita sempre solo una parte”.

Una parte dell’audio, infatti, era già nota: si tratta di quella in cui la ragazza afferma di frequentare il Convitto nazionale Vittorio Emanuele II aggiungendo: “Dovrei fare il terzo liceo ‘st’altr’anno scientifico”.

Quello che finora non era mai emerso era la parte in cui la giovane dice: “Mi verranno ad accompagna’ st’altr’anno in un paesino sperduto, per Santa Marinella”.

Pietro Orlandi ha così commentato: “Quando sentimmo questa frase mio zio disse che Emanuela andava spesso a Santa Marinella dove lui aveva una casa“. L’americano, uno dei presunti rapitori, invece, dice nell’audio: “Cerchi di ascoltare bene, questa è la voce di sua figlia Emanuela?”.