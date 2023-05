Pietro Orlandi torna a parlare delle “uscite serali” del Papa, Federica Sciarelli lo interrompe: “Devi stare zitto”

Pietro Orlandi torna a parlare del Papa, Federica Sciarelli lo interrompe

Ospite dell’ultima puntata di Chi l’ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli in onda su Rai 3 nella serata di mercoledì 10 maggio, Pietro Orlandi è tornato a parlare di Giovanni Paolo II e delle sue presunte uscite serali.

Un argomento che il fratello di Emanuela, la ragazza misteriosamente scomparsa nel 1983, aveva già affrontato a DiMartedì quando aveva affermato: “Mi dicono che il Papa ogni tanto usciva di sera e andava in giro con due suoi amici polacchi, qualcuno mi dice non andava certo a benedire delle case. Non ho mai detto Papa Giovanni Paolo II era un pedofilo, ma ho detto che è giusto indagare a 360 gradi. Io penso che nel 2023 non possono esserci persone intoccabili”.

Secondo Federica Sciarelli, infatti, le frasi riportate da Pietro Orlandi si riferiscono a quanto c’è scritto nel libro Una vita con Karol scritto dal segretario generale di Wojtyla, Stanislao Dziwisz.

“Da Floris a un certo punto hai detto una cosa che dici di aver sentito in Vaticano. Ma credo che tutti in Vaticano si siano letti il libro che si chiama ‘Una vita con Karol’. Ti è uscita male forse, hanno capito male. Il problema delle uscite segrete del Papa con due monsignori polacchi c’è scritto in questo tomo. A un certo punto si scrive che Giovanni Paolo II usciva in gran segreto del Vaticano”.

Mentre Pietro Orlandi cercava di puntualizzare, la conduttrice lo ha interrotto: “Pietro tu però ti devi stare zitto, perché altrimenti ti inguai da solo. Quelle parole che ha detto Pietro non sono state scritte in un libro da un sovversivo, ma dal segretario particolare del Papa” .

“Io ho parlato di quella cosa – ha spiegato il fratello di Emanuela – perché, nel corso del colloquio con Diddi, ho fatto i nomi di questi due monsignori polacchi che erano molto vicini al Papa e, quindi, erano persone che potevano essere ascoltate. Ho detto anche a Diddi che si sapeva che Giovanni Paolo II usciva di notte, anche con questi due polacchi. In questo libro il cardinale, il primo ad attaccarmi, ha spiegato come faceva a uscire di nascosto con questi due monsignori”.

Federica Sciarelli, quindi, ha chiuso l’argomento dichiarando: “Ma è chiaro chiaro che se metti vicino queste uscite con Emanuela Orlandi, qualcuno può capire che tu stai infangando il Papa. Ma non è così, non era tua intenzione”.