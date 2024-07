Emanuela Orlandi e l’audio della guardia del corpo di Papa Wojtyla

Un frammento audio mai ascoltato prima riemerge dal passato, e Pietro Orlandi riconosce in una voce femminile quella della sorella Emanuela, scomparsa il 22 giugno 1983 a soli 15 anni. Questo audio di circa 3 minuti, molto disturbato, è una registrazione di una telefonata dei presunti rapitori, avvenuta il 5 luglio 1983. Durante la chiamata, pochi giorni dopo il rapimento, lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, risponde al telefono e viene scambiato per il padre della ragazza dal presunto rapitore, soprannominato l’Americano.

L’avvocata della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, sottolinea l’importanza di portare alla luce audio come questi, risalenti al primo periodo della sparizione. La famiglia desidera che la procura recuperi e analizzi altro materiale dell’epoca con attenzione.

Tra gli audio mancanti che la famiglia di Emanuela Orlandi vorrebbe ascoltare c’è quello di Raoul Bonarelli, all’epoca membro della gendarmeria vaticana e della scorta di Giovanni Paolo II. Bonarelli è stato coinvolto nei casi di Orlandi e Mirella Gregori e indagato per depistaggio. In una telefonata con un presunto superiore, a Bonarelli viene suggerito di non rivelare ciò che accadeva all’interno delle mura vaticane.

“Spero che ci sia anche la telefonata di Raoul Bonarelli, presumibilmente con il suo capo, di cui la famiglia ha solo una trascrizione,” spiega l’avvocata Sgrò. “Ascoltando la voce, si potrebbe riconoscere anche l’interlocutore.”

La madre di Mirella Gregori, Vittoria Arzenton, riconobbe Bonarelli durante la visita di Giovanni Paolo II alla parrocchia San Giuseppe in Nomentano. Lo aveva visto intrattenersi con la figlia e un’amica, Sonia De Vito, i cui genitori erano titolari di un bar, il pomeriggio della scomparsa di Mirella, avvenuta il 7 maggio 1983, lo stesso anno della scomparsa di Emanuela Orlandi.