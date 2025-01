Elon Musk cerca casa in Toscana? L’indiscrezione, già messa in circolazione nel luglio del 2022 dal britannico The Times, è stata rilanciata dal quotidiano Il Tirreno, secondo cui negli ultimi mesi il patron di Tesla, SpaceX e X avrebbe messo gli occhi in particolare su due tenute in provincia di Siena e di Grosseto.

Il progetto sarebbe tornato in auge dopo una vacanza di Musk in Toscana, avvenuta a novembre, in cui l’uomo più ricco del mondo e principale alleato del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe adocchiato il castello di Bibbiano, nel comune di Buonconvento, nel Senese, e la tenuta di Montepò, a Scansano, in Maremma.

In questa stessa occasione però Elon Musk avrebbe anche valutato nuovi progetti imprenditoriali in Toscana, tra cui la copertura dei tetti delle cittadine con pannelli fotovoltaici. Visti i rapporti con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i sempre maggiori interessi economici in Italia, da Starlink a Tesla, secondo il quotidiano Il Tirreno, Musk sarebbe alla ricerca di una dimora abbastanza lontana dalle grandi capitali d’Europa ma sufficientemente vicina da essere raggiunta tramite piste aeree private ed eliporti.

Tuttavia, secondo il quotidiano La Nazione, per ora non è prevista alcuna vendita. Tra le due tenute indicate, l’uomo più ricco del mondo sarebbe rimasto particolarmente affascinato dal Castello di Montepò della famiglia Biondi Santi, nelle campagne di Scansano, in provincia di Grosseto, descritto come un “tempio del vino di qualità, con vigneti di grande pregio”. Al momento però non ci sarebbero movimenti concreti. “Nessuna vendita a Elon Musk”, titola il quotidiano toscano, che però conferma l’interesse del patron di Tesla, SpaceX e X per un investimento in Toscana.