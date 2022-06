Elicottero scomparso: ritrovati i resti del velivolo e dei sette passeggeri

Anche gli ultimi due dispersi che si trovavano a bordo dell’elicottero disperso sull’Appennino tosco-emiliano da giovedì mattina sono stati ritrovati senza vita. A renderlo noto la Prefettura di Modena. A questo punto tutte e sette le persone che si trovavano a bordo del velivolo sono risultate morte nell’incidente.

Dopo il cratere e i detriti individuati nell’area del monte Cusna, cima dell’Appennino reggiano, sono stati individuati i corpi senza vita delle persone che si trovavano a bordo: il pilota veneto e sei passeggeri, quattro di nazionalità turca e due di nazionalità libanese, in viaggio d’affari in Italia. L’avvistamento del cratere e dei detriti è arrivato da parte di un elicottero della Guardia di finanza nei dintorni del rifugio Battisti, dopo la segnalazione di un escursionista. Sul posto squadre di terra e anche un elicottero per calare personale.

“Siamo andati sul posto e abbiamo trovato tutto bruciato. L’elicottero è all’interno di una valle vicino ad un ruscello”. A raccontarlo un operatore di bordo dell’Aeronautica militare intervenuto questa mattina nella zona del monte Cusna, sull’Appennino Tosco-Emiliano.