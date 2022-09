Elezioni, Chiara Ferragni prende posizione: “Il 25 settembre fate sentire la vostra voce”

Esce di nuovo dal silenzio Chiara Ferragni, che sceglie di rompere dall’apoliticità tipica degli influencer. “Fate sentire la vostra voce il 25 settembre”, la raccomandazione della blogger milanese, che invita a leggere un post di “apriteilcervello”. Il profilo, che si definisce “antifascista”, “antirazzista” e “Lgbt supporter”, avverte sugli effetti che l’elezione di un governo di centrodestra avrebbe su migranti, donne, persone lgbt e i figli di stranieri. “Quelle del 25 settembre per milioni e milioni di italiani saranno delle normali elezioni, le solite elezioni che porteranno alla formazione dell’ennesimo ‘governo ladro e corrotto’ tanto odiato per tante altre saranno una carneficina, rappresenteranno la nascita del governo più a destra in tutta la storia della Repubblica italiana”, afferma il post condiviso dalla influencer. “Combattete l’apatia”, il messaggio che accompagna il lungo post, che oltre a condannare le posizioni del centrodestra su temi come lo Ius scholae, i diritti civili fa anche riferimento alla difesa del diritto all’aborto: “i partiti di Salvini, Meloni e Berlusconi sono gli stessi che poche settimane fa al Parlamento europeo hanno votato contro una risoluzione che chiedeva di condannare l’abolizione del diritto all’aborto negli Usa”. Un appello ad uscire dall'”apatia” per gli astensionisti e a fare attivismo anche solo se “al pranzo di famiglia”.