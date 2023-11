Elena Cecchettin pubblica una foto della mamma e della sorella Giulia: “Abbracciatevi anche per me”

Elena Cecchettin pubblica una foto della mamma e della sorella Giulia

Elena Cecchettin torna sui social e pubblica una foto di mamma Monica, scomparsa circa un anno fa a causa di un male incurabile, e della sorella Giulia, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

“Abbracciatevi anche per me” ha scritto Elena sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena (@siderealfire)

La ragazza, nelle scorse ore, sempre attraverso i social aveva chiesto di essere lasciata in pace perché non stava bene né fisicamente né psicologicamente.

“Alle persone che mi stanno dimostrando vicinanza e affetto, vi voglio bene. Fatico a rispondere a tutti ma ho letto ogni singola parola, vi apprezzo tantissimo. Alle persone che mi vogliono male e mettono in dubbio il mio dolore: non potete capire. Ai giornalisti e reporter: vi ringrazio per il lavoro che avete fatto finora, anche se non tutti hanno avuto tatto, lo apprezzo. Continuate a raccontare la verità” aveva scritto Elena.

E ancora: “Vi chiedo soltanto di lasciarmi in pace per un po’, sto mentalmente e fisicamente male e devo darmi del tempo per riprendermi. Non continuate a chiamarmi insistentemente se non rispondo. Per piacere, comprendete”.