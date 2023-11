Elena Cecchettin: “Sto male, ora lasciatemi sola. Chi mette in dubbio il mio dolore non può capire”

Elena Cecchettin sui social: “Sto male, ora lasciatemi sola”

Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, risponde agli attacchi e ora chiede di essere lasciata in pace.

La ragazza, infatti, in una serie di stories postate sul suo profilo Instagram ha scritto: “Alle persone che mi stanno dimostrando vicinanza e affetto, vi voglio bene. Fatico a rispondere a tutti ma ho letto ogni singola parola, vi apprezzo tantissimo”.

Elena, poi, continua: “Alle persone che mi vogliono male e mettono in dubbio il mio dolore: non potete capire. Ai giornalisti e reporter: vi ringrazio per il lavoro che avete fatto finora, anche se non tutti hanno avuto tatto, lo apprezzo. Continuate a raccontare la verità”.

“Vi chiedo soltanto di lasciarmi in pace per un po’, sto mentalmente e fisicamente male e devo darmi del tempo per riprendermi. Non continuate a chiamarmi insistentemente se non rispondo. Per piacere, comprendete”.