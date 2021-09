L’Earth Technology Expo a Firenze dal 13 al 16 ottobre

Dalla leadership tecnologica italiana ai nuovi ritrovati per proteggere la Terra. Fino a prevenzione da terremoti e smottamenti, soluzioni contro lo spreco delle risorse idriche, strumenti ‘made in Italy’ impiegati nello spazio per il controllo del territorio e la riduzione dei rischi naturali. Questo e molto altro sarà l’Earth Technology Expo in programma a Firenze dal 13 al 16 ottobre. Una vera e propria vetrina tecnologica internazionale sulle eccellenze italiane che meravigliano il mondo, che fanno del nostro Paese un leader mondiale ma che spesso risultano sconosciute al grande pubblico. L’Italia è infatti al top nel dominio spaziale, nei sistemi geo-spaziali di controllo della terra per l’acquisizione dati ad alta risoluzione ed in molti altri campi. Siamo tra i primi Paesi al mondo per l’utilizzo di immagini tele-rilevate da satellite, prima tra tutte quelle del sistema satellitare Cosmo Second Generation ed il satellite Prisma dell’Asi, per lo sviluppo di sistemi informativi digitali, e nell’ultima frontiera della tecnologia rappresentata dall’intelligenza artificiale in grado di elaborare quantità enormi di dati e informazioni in un tempo brevissimo. Sono già attivi sistemi di monitoraggio avanzati ed operative piattaforme tecnologiche specializzate nella convergenza di informazioni aggiornate in real time per migliorare urbanizzazioni e sicurezza di persone e beni. Inoltre siamo primi al mondo per l’efficienza nelle emergenze e nei soccorsi della Protezione Civile. Per questo dall’Expo tecnologico di Firenze partirà un messaggio di rilancio post pandemia, di un’Italia protagonista, che crea e produce tecnologie, compete nel mondo sull’innovazione e corre verso un’evoluzione tecnologica senza precedenti che mette il nostro Paese al vertice a livello mondiale.

Tra i tantissimi ospiti che prenderanno parte all’evento (a Firenze dal 13 al 16 settembre):