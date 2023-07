Due uomini e una donna fanno sesso nella Funicolare di Capri

Scoppia la polemica dopo le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza che immortalano una scena di sesso a tre nella Funicolare di Capri. “Spiriti bollenti”, commenta ironico un utente dopo il caso sollevato dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Nel video si vedrebbero due uomini e una donna compiere un atto sessuale nella funicolare di Capri, in pieno giorno. L’episodio è arrivato al deputato campano, che ha rilanciato sui social la segnalazione.

Le immagini a dire il vero non sono chiarissime, ma pare si tratti di un rapporto orale compiuto da una donna nei confronti di due uomini, durante il transito del mezzo pubblico. “Ci sarebbe anche un video delle telecamere a circuito chiuso. Non è questo il turismo che vogliamo”, scrive l’autore della segnalazione a Borrelli, che prontamente ha rilanciato il post. C’è chi inneggia all'”amore libero” e chi, invece, condanna il gesto dei tre protagonisti del video, che ora rischiano di essere accusati di atti osceni in luogo pubblico.