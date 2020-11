Coronavirus, dove fare il tampone privato a Milano: l’elenco dei centri

Dove è possibile fare un tampone (privato) per il Coronavirus (Covid 19) a Milano? In Lombardia sono diverse le strutture pubbliche e private che danno la possibilità di poter sottoporsi a un tampone per il Coronavirus o Covid 19. Tra le strutture pubbliche troviamo gli Ospedali San Paolo e San Carlo dove è possibile fare il tampone in modalità drive through: qui si può accedere o direttamente in auto o a piedi o ancora con altri mezzi. Nelle strutture private invece il costo mediamente è di 90 euro. Vediamo insieme i centri privati che fanno tamponi Covid 19 a pagamento.

Dove fare il tampone a pagamento

Centro Diagnostico Italiano: il tampone è eseguibile tutti i giorni tranne il sabato e il tempo di refertazione è di 24 ore. Il costo è di 120 euro.

Cerba HealthCare: è possibile prenotare online il proprio tampone al costo di 80 euro e avere i risultati entro 72 ore. Si può anche eseguire il tampone e il test sierologico Igg al costo di 90 euro.

Centro Humanitas: tramite la ricerca della propria prestazione, il server provvederà a trovare il primo appuntamento disponibile indicando il giorno, il luogo e l’orario in cui sarà possibile effettuare il proprio test. Il costo si aggira intorno ai 65 euro.

Istituto Auxologico: il costo del tampone è di 90 euro. Per l’esito bisognerà attendere 48 ore.

Istituto clinico città studi: il costo del tampone è di 80 euro, ma sarà eseguito solo sui pazienti delle strutture che fanno parte del centro e che saranno risultati positivi al test sierologico.

Gruppo MultiMedica: tampone al costo di 123 euro e la refertazione può avvenire nell’arco di 24 ore minimo 48 ore massimo.

