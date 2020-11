Coronavirus, dove fare il tampone a Roma: tutti i Drive in

Dove è possibile fare un tampone per il Coronavirus (o Covid 19) a Roma? Se avete bisogno di testarvi qui di seguito trovate l’elenco dei Drive In presenti nella Capitale:

ASL Roma 1

A.O. San Giovanni-Addolorata – In auto (Via S. Stefano Rotondo 5 a , 5 a – Roma – 00184)

A.O. San Giovanni-Addolorata – A piedi (Via Amba Aradam, 8 – Roma – 00184)

Casa della Salute Labaro – Prima Porta (Via S. Daniele del Friuli , 8 – Roma – 00188)

Drive in Tor di Quinto (Viale Tor di Quinto , snc – Roma – 00191)

IRCCS IDI (Via dei Monti di Creta, 104 – Roma – 00167)

Ospedale Cristo Re (Via delle Calasanziane, 25 – Roma – 00167)

Ospedale Santa Maria della Pietà (Via Eugenio De Mattei, 72 – Roma – 00135)

ASL Roma 2

Cecchignola (Via dei Bersaglieri – Cecchignola, snc – Roma – 00143)

Centro Carni Palmiro Togliatti (Viale Palmiro Togliatti , 1200 – Roma – 00155)

IRCCS Santa Lucia Ardeatina (Via Ardeatina , 354 – Roma – 00179)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana (Via di Ciampino, snc – Roma – 00178)

Policlinico Campus Bio-Medico (Via Regdo Scodro, 42/45 – Roma – 00128)

Ponte Mammolo – Via delle Messi d’Oro (Via delle Messi d’Oro , 184 – Roma – 00158)

Postazione Arco di Travertino (Via dell’Arco di Travertino, 55 – Roma – 00178)

Tor Vergata (ingresso in Viale dell’Archiginnasio, snc – Roma – 00133)

Via Tommaso Odescalchi (Via Tommaso Odescalchi, 67/A – Roma – 00147)

Casal Bernocchi (Via di Villa Cilone – Casal Bernocchi , 4 – Roma – 00125)

Croce Rossa Italiana (CRI) (Via Antonio Zara, – Roma – 00054)

Ex Presidio C. Forlanini (Piazza Carlo Forlanini , 1 – Roma – 00151)

Fiumicino Lunga sosta (Via Antonio Zara, snc – Roma – 00054)

Dove fare il tampone: Asl Roma 3

Majorana (Via Quirino Majorana, snc – Roma – 00149)

Asl Roma 4

Civitavecchia porto (Largo della Pace, snc – Civitavecchia – 00053)

Ospedale Padre Pio (Via S. Lucia, 3 – Bracciano – 00062)

Ospedale San Paolo (Largo Donatori del Sangue , 1 – Civitavecchia – 00053)

Parcheggio della Casa della Salute di Ladispoli – Cerveteri (Via Aurelia , Km 41,500 – Ladispoli – 00055)

Poliambulatorio Capena (Piazzale Donatori di Sangue, snc – Capena – 00060)

Asl Roma 5

Aeroporto di Guidonia (Via Tenente Colonnello Mario di Trani , snc – Guidonia – 00012)

Casa della Salute di Palombara Sabina (Piazza Salvo D’Aquisto, snc – Palombara Sabina – 00018)

Centro Agroalimentare Roma (CAR) di Guidonia Montecelio (Via della Tenuta del Cavaliere, snc – Guidonia – 00012)

Colleferro (Via degli Esplosivi , snc – Colleferro – 00034)

Labico (Via Casilina km 38,500, – Labico – 00030)

Monterotondo scalo (Via Galileo Galilei, snc – Roma – 00089)

Asl Roma 6

Ex Ospedale E. De Sanctis (Via Achille Grandi, snc – Genzano – 00045)

ex Ospedale San Giuseppe di Albano Laziale (Via Olivella, 146 – Albano Laziale – 00041)

Presidio territoriale località Macchiozza – Pomezia (Via del Mare, km19 , – Pomezia – 00071)

Villa Albani (Via Aldobrandini, 32 – Anzio – 00042)

Qui trovate l’elenco completo con tutti i dettagli

Potrebbero interessarti "Oggi basta nulla per contagiarsi, mettete visiera anche al mercato" Coronavirus, dove fare il tampone privato a Milano: l’elenco dei centri Medico sfida i negazionisti del Covid: la scritta eloquente sulla tuta