Dottoressa del Gemelli multata a Roma scrive alla Raggi: “Scalerò i soldi dalla mia busta paga già ridicola”

“Accortami che la macchina non partiva ho pensato di approfittare di un giorno non lavorativo per recuperare dei cavi da un mio collega e far ripartire la macchina. Sono stata aiutata dalla guardia di finanza per mettere in moto l’auto per poi essere multata 150 metri dopo dalla polizia nonostante abbia cercato più volte di chiarire la situazione”.

È lo sfogo di Anna D’Angelillo, giovane medico in formazione specialistica presso il reparto di malattie infettive del Policlinico Gemelli. La donna aveva approfittato del giorno libero per tentare di far ripartire l’auto. Ma subito dopo esserci riuscita, è stata multata dalla polizia: 533 euro di contravvenzione.

Molto sconfortata la dottoressa fa poi capire che farà ricorso perché non ritiene di meritare la sanzione. E scrive con amarezza: “Questi 533 euro li scaleró dalla mia busta paga, già ridicola di fronte agli straordinari, ai rischi e e ai sacrifici di questi mesi”.

La donna è “quotidianamente impegnata nell’assistenza ai pazienti affetti da Covid-19”, sottolinea la dottoressa nella lettera alla sindaca. Non è chiaro se ila dottoressa avesse con sé l’autocertificazione oppure no. Quel che è certo è che l’auto serviva al medico per recarsi anche al lavoro, e altre forze dell’ordine che hanno notato semplicemente una persona alla guida l’hanno fermata e multata senza avere prove reali che fosse una situazione di difficoltà per la dottoressa hanno deciso di sanzionarla.

