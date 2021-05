Roma, donna uccisa in casa con colpi alla testa: fermato il marito, giornalista Rai con problemi psichici

Omicidio nella notte del 24 maggio nel quartiere Balduina, a Roma. Una donna di 63 anni è stata trovata morta, probabilmente dopo essere stata uccisa con colpi alla testa, presumibilmente mediante l’uso di oggetti che si trovavano in casa quali suppellettilli e soprammobili. La tragedia è avvenuta nella notte in un appartamento di via Emilio Draconzio, zona Medaglie d’Oro.

È stato il marito a chiamare il figlio della coppia avvisandolo che la madre era priva di sensi, facendo così scattare la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci. Il marito della donna è stato fermato e si trova ora piantonato in ospedale.

L’autore dell’omicidio sarebbe proprio il marito, Gianluca Ciardelli: giornalista e autore Rai, in cura per problemi psichici, nel 2019 si lanciò a tutta velocità in piazza San Pietro in sella a un motorino Sh superando varchi d’accesso e transenne per raggiungere l’emiciclo. “Sono un giornalista” gridò in quell’occasione mentre le forze dell’ordine, in allerta antiterrorismo, tentavano di bloccarlo.