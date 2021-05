Roma, donna chiusa in una smart da 4 giorni: portata in ospedale

Una donna sui 60 anni è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti dopo quattro giorni che viveva in una Smart in piazza Buenos Aires, quartiere Parioli di Roma. A dare l’allarme, per chiedere aiuto, sono stati i commercianti della zona dopo aver notato la presenza fissa della donna in quell’auto parcheggiata lì da martedì mattina, senza mai spostarsi, senza bere e mangiare a sufficienza. Qualcuno ha provato a portarle del cibo e un po’ di acqua anche per capire se avesse bisogno di aiuto ma lei non abbassava neanche il finestrino girandosi dall’altra parte.

La donna – secondo quanto riporta Leggo – risiede nel municipio 5 nel quartiere Alessandrino: sul posto, questa mattina, sono intervenuti i medici che già l’avevano in cura, gli agenti di polizia locale del II gruppo e la sala operativa sociale del Campidoglio dopo un lavoro di coordinamento con il municipio 2.