Stava scalando la Tofana di Rozes, nella zona di Cortina d’Ampezzo, da solo e senza protezioni. Free solo, si dice in gergo. Ma qualcosa è andato storto e Diego Zanesco, 62 anni, di Villabassa (in provincia di Bolzano), guida alpina esperta, è precipitato ed è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto domenica sera, ma il corpo di Zanesco è stato recuperato solo questa mattina. A lanciare l’allarme era stato un amico, che era stato a sua volta allertato dalla moglie della guida alpina che non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Le squadre del soccorso alpino si sono portate in zona e hanno localizzato il furgone dell’alpinista, ancora parcheggiato al rifugio Dibona con il cellulare all’interno. Nel frattempo l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha subito effettuato una ricognizione sul Primo e Terzo Spigolo della Tofana di Rozes, perlustrando la base senza esito, fin quando la salma del 62enne non è stata individuata.

Zanasco era una guida alpina molto apprezzata e conosciuta in Alto Adige. Solo pochi giorni fa aveva accompagnato in montagna il regista americano Oliver Stone, che insieme a sua moglie Chong voleva documentarsi sui combattimenti sulle Dolomiti durante la Prima Guerra Mondiale.