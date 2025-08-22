Icona app
Home » Cronaca
Cronaca

L’avvocata Denise Zaksongo ritrovata all’aeroporto di Casablanca in stato confusionale

Da tre giorni si erano perse le tracce della legale

di Niccolò Di Francesco
È stata ritrovata in stato confusionale all’aeroporto di Casablanca Denise Zaksongo, l’avvocata catanese originaria del Burkina Faso, la cui scomparsa era stata denunciata dal marito Renato Farina, radiologo del policlinico di Catania. “Denise è stata trovata nella tarda serata di ieri in aeroporto – ha affermato il coniuge – la cercavano fuori, a Casablanca, e lei era lì. La polizia marocchina l’ha già messa sul primo volo in partenza per il Burkina Faso dove era diretta e adesso è con i suoi fratelli. Le ho parlato per pochi minuti, era debole e confusa e non è stata in grado di dirmi cosa le è successo se non che aveva perso la borsa con il cellulare. Lei soffre di crisi ipoglicemiche, potrebbe avere avuto un malore ed essere rimasta svenuta o a vagare per l’aeroporto”.

Eenise Zaksongo, nota per essere la prima avvocata africana in Italia, era partita lo scorso lunedì da Catania per Casablanca dove poi avrebbe dovuto prendere una coincidenza per il Burkina Faso. Sul secondo volo, però, la donna non è mai salita. Il marito l’ha sentita per telefono alle 8 del mattino, ma poi non è riuscito più a contattarla con il cellulare che risultava spento. Secondo quanto avevano riferito le autorità aeroportuali, l’avvocata risultava essere uscita dallo scalo senza avervi fatto rientro.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca