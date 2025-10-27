Andrea Sempio sta per essere arrestato per l’omicidio di Chiara Poggi: lo afferma l’avvocato Carlo Taormina che in un post shock, pubblicato sui social, “riscrive” il delitto di Garlasco attaccando la magistratura. “Qualcuno dica a Sempio di andare in Procura coi suoi ottimi avvocati a rendere interrogatorio. Stanno per arrestarlo perché questi magistrati stanno dentro a tunnel per le condotte investigative patologiche che hanno computo e stanno compiendo, annunciando colpi di teatro in continuazione rivelatisi ogni volta delle autentiche patacche” scrive Taormina nel suo post. E ancora: “Ora non sanno più che fare e per placare l’opinione pubblica e per coprire le loro anomale operazioni , potrebbero, come spesso accade tentare la strada dell’arresto che è molto attesa dalla parte sanguinaria dell’opinione pubblica e salvarsi anche da possibili responsabilità che a Nordio sono state già sollecitate”.

Taormina, quindi, consiglia ad Andrea Sempio di recarsi in Procura per dire “che si è fatto un falso alibi perché non ne poteva più di stare sotto processo da innocente e non da assassino e che per la stessa ragione avrebbe corrotto Venditti o molto più plausibilmente ha dato i soldi agli avvocati che gli hanno fatto credere che li dovevano dare a Venditti”. Poi, il legale riscrive il delitto di Garlasco: “Ai magistrati dica che quella mattina stava a casa con Chiara e Stasi ha fatto irruzione perché sapeva del tradimento di Chiara e quindi intenzionalmente andò lì ed esplosero la rabbia e la gelosia che gli fecero assassinare Chiara davanti a Sempio o appena Sempio se ne uscì come vide entrare Stasi. Faccia presto, Sempio,perché altrimenti la prossima settimana non la finisce in libertà. A proposito, si tratta di un mio sogno lovatiano. O no?”.