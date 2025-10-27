Delitto di Garlasco, il post shock di Carlo Taormina: “Sempio sta per essere arrestato, vada in Procura e dica che era l’amante di Chiara Poggi”
Le parole dell'avvocato che accusa la magistratura di "colpi di teatro" per coprire "folli operazioni investigative"
Andrea Sempio sta per essere arrestato per l’omicidio di Chiara Poggi: lo afferma l’avvocato Carlo Taormina che in un post shock, pubblicato sui social, “riscrive” il delitto di Garlasco attaccando la magistratura. “Qualcuno dica a Sempio di andare in Procura coi suoi ottimi avvocati a rendere interrogatorio. Stanno per arrestarlo perché questi magistrati stanno dentro a tunnel per le condotte investigative patologiche che hanno computo e stanno compiendo, annunciando colpi di teatro in continuazione rivelatisi ogni volta delle autentiche patacche” scrive Taormina nel suo post. E ancora: “Ora non sanno più che fare e per placare l’opinione pubblica e per coprire le loro anomale operazioni , potrebbero, come spesso accade tentare la strada dell’arresto che è molto attesa dalla parte sanguinaria dell’opinione pubblica e salvarsi anche da possibili responsabilità che a Nordio sono state già sollecitate”.
Taormina, quindi, consiglia ad Andrea Sempio di recarsi in Procura per dire “che si è fatto un falso alibi perché non ne poteva più di stare sotto processo da innocente e non da assassino e che per la stessa ragione avrebbe corrotto Venditti o molto più plausibilmente ha dato i soldi agli avvocati che gli hanno fatto credere che li dovevano dare a Venditti”. Poi, il legale riscrive il delitto di Garlasco: “Ai magistrati dica che quella mattina stava a casa con Chiara e Stasi ha fatto irruzione perché sapeva del tradimento di Chiara e quindi intenzionalmente andò lì ed esplosero la rabbia e la gelosia che gli fecero assassinare Chiara davanti a Sempio o appena Sempio se ne uscì come vide entrare Stasi. Faccia presto, Sempio,perché altrimenti la prossima settimana non la finisce in libertà. A proposito, si tratta di un mio sogno lovatiano. O no?”.