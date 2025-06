Delitto di Garlasco, spunta un audio shock che cambia tutto: “Il testimone Muschitta? È stato minacciato”

Un audio shock riguardante il testimone Marco Muschitta potrebbe cambiare nuovamente tutto sul delitto di Garlasco: ne dà notizia in esclusiva Il Tempo. Al centro della registrazione vi sarebbe una conversazione tra l’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto, che si occupò dell’omicidio di Chiara Poggi subito dopo il delitto, e Alfredo Sportiello, responsabile dell’ASM di Vigevano, ovvero il capo dell’operaio Marco Muschitta. Quest’ultimo, all’epoca dei fatti, dichiarò di aver visto Stefania Cappa in bicicletta in via Pascoli, la via dove si trovava la casa della famiglia Poggi all’interno della quale era stata uccisa Chiara, con un oggetto compatibile con un attizzatoio. Muschitta, successivamente, ritrattò le sue dichiarazioni e fu ritenuto inattendibile dagli investigatori che all’epoca si occupavano delle indagini.

Nell’audio Sportiello esprime dei dubbi sulla ritrattazione di Muschitta: “È un quaquaraquà, non è un uomo…sicuramente l’hanno minacciato…per via di quelle due ragazze lì, è sicuro…poi magari gli hanno dato anche dei soldi per stare zitto”. L’ex maresciallo, quindi, avrebbe replicato: “Eh ma chissà che minacce gli hanno fatto però?”. Muschitta, infatti, dopo aver testimoniato, ritrattò la sua dichiarazione chiedendo scusa e affermando di essersi inventato tutto. L’uomo fu anche processato per calunnia ma venne prosciolto. Dopo la sua testimonianza emerse anche una conversazione tra Muschitta e il padre con quest’ultimo che affermava: “Per proteggerti, loro ti hanno fatto fare quella roba lì. Per me hai fatto bene a fare quello che hai fatto. Non ti devi pentire. Tu hai detto quello che sapevi”. Alla domanda se lui avesse detto la verità, Muschitta replicò: “Certo, io ho detto quello che ho visto”.

Nella conversazione tra l’ex maresciallo Marchetto e Sportiello quest’ultimo sembrerebbe essere convinto della bontà della versione fornita a Muschitta prima della ritrattazione: “No, ma va… quello che ha visto ha visto. Lui quella mattina lì alle 9-9.30 ha visto… lui non se l’è inventata, ma figurati”. E ribadisce: “Ha visto questa ragazza in giro con la bicicletta da donna. L’ha vista. Lui non se l’è inventata eh. Come l’ha raccontata a me, io davanti alla direttrice gliel’ho raccontata a lei, la stessa identica cosa”.