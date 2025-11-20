Andrea Sempio, sospettato dell’omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta relativa al delitto di Garlasco, ribadisce la sua innocenza alle telecamere di Cinque Minuti, prima, e Porta a Porta, poi, i programmi di Bruno Vespa entrambi in onda su Rai 1. Alla domanda su chi sia il colpevole dell’omicidio, Sempio risponde: “Credo sia stato ormai acclarato in anni di processe in più sentenze: ad oggi il colpevole è Alberto Stasi e io non ho motivo di pensare il contrario”. L’amico di Marco Poggi, fratello della vittima, confessa di sentirsi un po’ perseguitato: “Un po’ sì, non posso negarlo, sì ormai è una cosa che periodicamente ricapita, ci ricadi dentro e tutto, quindi sì, capisco che un certo accanimento c’è, spero in buona fede ma”.

La sua vita è cambiata dopo la riapertura dell’inchiesta: “Io al momento non ho una vita. Sono tornato a vivere nella cameretta in cui stavo una volta e a quasi 40 anni sono chiuso lì, non posso far niente, non posso avere una vita, è come essere ai domiciliari”. Sulla presunta corruzione dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, vicenda per la quale è indagato il papà di Sempio, Giuseppe, Andrea afferma: “In casa mia hanno trovato anche un appunto in cui mio padre si era segnato tutte le vere spese ‘serie’, che erano espresse in migliaia di euro. Quindi su ciò che è stato speso ai tempi mio padre ha segnato tutto”.