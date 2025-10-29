Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:42
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Delitto di Garlasco, Sempio e il giallo dello scontrino: “Non esiste nessun super testimone”

Immagine di copertina

La rivelazione della giornalista Lodovica Bulian durante "Quarta Repubblica"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Nei giorni scorsi era emersa la notizia secondo la quale un super testimone si sarebbe presentato in procura smontando l’alibi di Andrea Sempio, ovvero lo scontrino del parcheggio che lo collocava, nel giorno del delitto di Garlasco, a Vigevano. La notizia, tuttavia, non sarebbe vera. A rivelarlo, durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, è la giornalista Lodovica Bulian secondo la quale nessuno si sarebbe presentato in caserma per rendere testimonianza. “Le voci circolate sui giornali sono state smentite dagli inquirenti. Non risulta alcun testimone di quel tipo”.

L’alibi di Andrea Sempio, comunque, era già stato messo in discussione nei mesi precedenti dalla procura, era stato contestato anche da Fabrizio Gallo, legale che difende Massimo Lovati, ex avvocato di Sempio, il quale aveva dichiarato alla trasmissione Ignoto X, in onda su La7: “Se lui continua a usare quello scontrino, va contro un muro: lo scontrino è falso. Lovati sostiene che, se una persona è innocente, non ha bisogno di correre per trovarsi un alibi”. Di recente, invece, Roberto Freddi, uno degli amici del nuovo sospettato dell’omicidio di Chiara Poggi, aveva ipotizzato ai microfoni de Lo stato delle cose, che lo scontrino non fosse un alibi ma bensì un indizio contro Andrea Sempio.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Chiara Ferragni pronta a risarcire l’anziana che si è sentita truffata per il Pandoro-gate
Cronaca / Roma, negoziante chiude per Halloween: “Impossibile gestire le scorribande dei vostri figli”
Roma / Roma digitale: la Capitale d’Italia è davvero al passo con l’Europa?
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Chiara Ferragni pronta a risarcire l’anziana che si è sentita truffata per il Pandoro-gate
Cronaca / Roma, negoziante chiude per Halloween: “Impossibile gestire le scorribande dei vostri figli”
Roma / Roma digitale: la Capitale d’Italia è davvero al passo con l’Europa?
Cronaca / Delitto di Garlasco, il ministro Nordio: "A volte ci si deve arrendere"
Cronaca / Omicidio Cecchettin, la Procura conferma l'appello per Turetta
Cronaca / FS Logistix potenzia la flotta green con 12 camion Iveco S-Way alimentati ad HVO
Cronaca / Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina
Cronaca / Garlasco, Carlo Taormina: "Sempio sta per essere arrestato"
Roma / Roma ha la sua nuova mappa: quartieri che cambiano tra metodo e identità
Cronaca / Trenitalia (Gruppo FS): arriva l’area INTERCITY Kids a bordo dei nuovi treni
Ricerca