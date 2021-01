In Campania sono finite le dosi di vaccino contro il Covid-19: la Regione ha quindi interrotto la campagna vaccinale. Lo annuncia il governatore Vincenzo De Luca, accusando il commissario straordinario all’emergenza sanitaria, Domenico Arcuri, di aver elaborato un piano non equo.

“Si interrompe oggi in Campania la campagna di vaccinazioni. Esaurite le dosi inviate alla Regione”, ha scritto De Luca su Facebook nella tarda mattinata di oggi, domenica 10 gennaio 2021.

“Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini”.

In effetti, dalla dashboard aggiornata in tempo reale sulla campagna vaccinale in Italia, risulta che in Campania – a mezzogiorno del 10 gennaio – risultano somministrate 60.000 dosi sulle 67.020 consegnate alla Regione. Si tratta del tasso di somministrazione più elevato a livello nazionale, davanti a quello del Veneto (dove sono state inoculate 63.690 dosi su 77.900).

De Luca va poi all’attacco. “È questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi”, osserva. “Ho segnalato il problema al commissario Arcuri, sollecitando un invio immediato”.

Martedì, spiega il governatore, “dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo avvenga, riequilibrando i nostri quantitativi. Così come è necessario e urgente l’invio di personale aggiuntivo per le vaccinazioni, per far fronte alla situazione di forte sottodimensionamento del nostro personale nella quale si sta lavorando”.

“Voglio ringraziare tutte le nostre strutture sanitarie per i risultati straordinari conseguiti pure in carenza di personale. La campagna vaccinale sarà nei prossimi mesi la nostra priorità, per portare la Campania fuori dall’epidemia e verso una vita normale”, conclude De Luca.

